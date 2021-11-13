古代封建社會男尊女卑，「借腹生子」的另類習俗一直為人所詬病，明清時期民間就盛行一種名叫「典妻」的奇葩婚俗，顧名思義就是租用別人的妻子，作為「臨時妻子」的婚姻形式，替自己生下子嗣延續香火。

根據《搜狐網》報導，典妻婚最早出現在宋朝，直到明清時才廣為流行。這種短期契約的婚姻關係，就是將妻子當成商品典當給別人，雙方簽訂契約，約定期限、租價以及其他具體要求，期限有兩年的、三年的，也有以生了孩子為時限的，總之在雙方談妥後，出典的妻子和承典人就會形成臨時的夫妻關係。

典妻的婚禮多半是在夜間舉行，也會擺宴席請客，洞房禮俗也跟正常婚禮一樣，但並不張燈結綵。而妻子在出典後一律住在典主家，並且禁止和原本丈夫發生關係，這是確保典妻所生下的孩子是典主的親骨肉。

而典主之所以會找典妻，基本上都是因為原來的妻子不能生育，所以當典妻生下孩子後，契約多半就會終止，至於典妻所生的子女，只能喊典主原妻為「娘」，並列入家譜之中；在浙江地區，所生子女對其生母則稱呼「嬸嬸」。

另外，既然是將妻子租借給別人，勢必會收取一定的租金，並且根據「典妻」的條件論價，因此年紀、容貌、生育能力、租期長短等，都是論價關鍵。不過典妻婚與正統儒家思想「從一而終」、「一女不事二夫」的禮教觀念相違背，雖然為人所詬病，但仍然在民間流行不止，直到現代才真正絕跡。