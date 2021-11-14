日本一名女子和丈夫結婚才3個月，對方就因為罹患肝癌末期過世，不過女子20多年來始終沒有改嫁，還一直珍藏著丈夫生前給她的手寫信，並在家裡擺放祭壇，如今更替丈夫完成來不及實現的夢想，和朋友合開一間居酒屋，雖然目前她獨自住在一間大房子裡，但她卻表示自己一點都不孤單，反而非常幸福。

日本綜藝節目《跟拍到你家（家、ついて行ってイイですか？）》日前採訪到一名年約60歲的婦人Takako，除了擁有正職工作外，還和朋友開了一間預約制的居酒屋，是一名積極生活的女強人，不過她的父母都已經過世，就連陪伴她17年的愛犬也在去年離開，如今Takako獨自住在西荻窪的一棟雙層房屋中。

節目組到Takako家中拍攝後發現，角落居然擺放著一個祭壇，上面是一張年輕男性的照片，Takako透露，這名男子其實是自己的丈夫，2人原本是同事，後來因為興趣相近而越走越近，在交往6年後決定步入禮堂，沒想到才說要結婚沒多久，丈夫就被診斷出肝癌末期，還被醫生宣判只剩下3個月的壽命。

為了能親自照顧男友、更了解他的病況，Takako毅然決然地和已經病危的男友登記結婚，不過結婚3個月左右，丈夫仍不幸過世，享年僅36歲。

由於丈夫入院當時正巧是向日葵的季節，Takako得知向日葵的花語是「永遠在一起」後，就經常會買向日葵放在病床旁，丈夫生前也寫了一封手寫信，「謝謝你的笑容和溫柔，將畫得最好的一張作品送給妳」，並在信紙畫上2朵向日葵，象徵著2人的感情。

Takako向節目組說，每當看到這封信，就好像丈夫仍陪伴在身邊、沒有離開，而她也決定此生就只愛丈夫一人，不再改嫁，如今雖然已經守寡20多年，但Takako實現了丈夫開居酒屋的夢想，家中也珍藏許多2人過去的回憶，讓她直言現在非常幸福。