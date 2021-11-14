大陸一名18歲健身網紅為了維持完美體態，每天都會吃20顆雞蛋，加上200克的蛋白粉飲品，雖然一開始效果顯著，他的肌肉線條讓同事都相當羨慕，業績也因此上漲，但幾年後他卻突然發胖、尿液出現泡沫，到醫院求診才發現，他因為攝取過多蛋白質造成腎臟負擔，罹患了「腎病症候群」。

根據《瀟湘晨報》報導，18歲的小凌（化名）是一名健身教練，為了塑造完美體型，他每天除了做高強度的有氧、無氧訓練，還會吃20顆雞蛋和200克的蛋白粉飲品，透過額外攝入大量蛋白質來達到增肌的效果，幾個月後效果顯著，肌肉曲線讓同事們羨慕不已，還開玩笑地叫他「健美先生」，完美的體型也讓他業績越做越好。

久而久之不少客人都會向他詢問蛋白粉的購買渠道，小凌乾脆自己開直播、當網紅，2年來靠著直播帶貨賺進大筆收入，然而他的身體也漸漸出現一些變化，有熟客發現小凌突然變胖許多，為此他立刻調整飲食、加強訓練，開始積極減肥，沒想到體重不降反升，一下子多了10公斤，更奇怪的是，他每天喝大量液體，小便卻減少，而且還帶有許多泡沫。

某天早上醒來，小凌發現自己眼皮腫脹，有些睜不開眼，2條腿硬梆梆的，完全使不上力氣，因此急忙叫來家人，並到醫院求診。醫生檢查後診斷出小凌罹患「腎病症候群」，鄞州區第二醫院腎臟內科主任醫師包蓓艷指出，小凌外表看起來的「胖」，其實是嚴重水腫，由於過量的蛋白質造成腎臟負擔，進而導致免疫紊亂。

於是小凌立刻停止不正常的飲食，並接受規律治療，所幸後續恢復狀況良好，目前仍在門診治療當中。