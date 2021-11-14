新加坡近日發生一起誇張事件，一名女看護把坐輪椅的老婦人推到涼亭區後，就將她丟在一旁，忘情地和一名男子親熱，她不但坐在對方腿上，手還不斷上下亂摸，而老婦人只能被迫觀看這個畫面，一對夫妻見狀非常傻眼，於是拿出手機把女看護的惡劣行徑拍攝下來。

根據《Asiaone》報導，新加坡裕廊西區一對夫妻日前在住家附近散步，看見涼亭長椅區有一名女看護坐在男子的大腿上，2個人在大庭廣眾之下又親又抱，女看護的手還上下亂摸，更誇張的是，他們的正前方就是坐在輪椅上的老婦人，她被迫觀看2個人的誇張行徑，發現夫妻經過時，因為沒辦法開口說話，只能不斷轉動眼珠，用眼神向他們求救。

這對夫妻見狀立刻拿出手機拍攝，但女看護似乎察覺不對勁，立刻和男伴轉移陣地，到另外一個人煙稀少的地方繼續卿卿我我。這對夫妻透露，女看護將老婦人推走時，完全沒有幫她撐傘遮雨，而且老婦人看起來很虛弱，讓他們非常擔心，「不知道她有沒有接種疫苗」，同時也對女看護的行為感到十分氣憤。

照片曝光後，網友也都覺得相當傻眼，紛紛留言怒罵：「希望她被解僱」、「希望女看護的雇主可以看到這篇貼文」、「可憐的老婦人」、「至少把老婦人的輪椅轉到旁邊吧，這樣她就不用被迫觀看不舒服的畫面」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「雇主付薪水不是讓她在上班時間做這種事」。