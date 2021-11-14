世界上有許多色彩繽紛的水果，讓人看得目不暇給，然而有別於一般大眾認知的「黃色」香蕉，有一款超夢幻的香蕉，憑藉著特殊的藍色外皮和激似冰淇淋的綿密口感，在國際上掀起搶購熱潮，有「香蕉界哈根達斯」的美譽。

這款原產於東南亞的香蕉品種「爪哇藍蕉」（Blue java banana），外型披著有如夢幻精品品牌「Tiffany & Co.」的美麗藍色，讓人過目不忘，待果肉成熟後，藍蕉的外皮會轉為淡黃色，至於裡頭的果肉顏色多數與一般香蕉無異，仍然為米白色，但少數會有偏藍的情形。外型方面，藍蕉較為肥短飽滿。

除此之外，藍蕉不僅有「高顏值」，在美食的運用上也十分多元，因綿密細緻的口感激似冰淇淋，尤其是帶有淡淡的香草風味，除了可以直接食用，還可以用來搭配調酒、燒烤，受到不少老饕好評。甚至有廚師建議，可以將藍蕉冷凍後，再取出與花生醬一起打成冰沙，淡淡的香草味和花生相當絕配。

爪哇藍蕉的香蕉樹高度約為4.5至6公尺，不僅能在零下7度的極度嚴寒環境生長，也能抵抗強風，由於外型夢幻，出產後廣受好評，被大規模引進澳洲北部與夏威夷等地大量生產，在世界各地也有不少名字，像是夏威夷人稱它「冰淇淋香蕉」、斐濟人則稱它為「夏威夷香蕉」，甚至有人說它是「香蕉界哈根達斯」。