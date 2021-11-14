皇家公主出生高貴，但往往命運悲慘，多半淪為政治聯姻的棋子，不得不遠嫁異鄉。但宋朝卻有一位獨特的公主，沒有被當作和親的籌碼，還深受父皇寵愛，只可惜不愛駙馬愛太監，一生坎坷，下場淒涼。

根據《搜狐網》報導，宋仁宗趙禎是宋代帝王中的明君聖主，也是宋朝歷代帝王在位時間最長的一位，他的長女福康公主出生於1038年，母親為昭節貴妃苗氏。《宋史》記載，福康公主自幼聰慧，也相當孝順，有一年宋仁宗大病一場，福康公主不眠不休的陪伴在側，甚至赤腳、散髮向上天禱告，希望能代替父親受罪，這也讓她更受宋仁宗寵愛。

不過宋仁宗因為對於生母的歉疚，想要好好善待生母的娘家人，不僅提拔自己的舅舅，還決定將福康公主嫁給舅舅的兒子李瑋，認為這樣女兒就能留在京城，不必嫁到異鄉受苦，還能親上加親，是一件皆大歡喜的事情，只可惜這個私心的決定，註定了福康公主悲慘的一生。

福康公主的丈夫李瑋從小沒念過什麼書，為人粗鄙，兩人沒有共同的語言，因此福康公主一直對李家人都沒有好臉色。為了排解寂寞，她開始和身邊的陪嫁太監梁懷吉談論詩詞歌賦，梁懷吉雖然是個太監，但是因為從小陪伴公主長大，所以有一定的學識，更是能言善辯，於是這兩個內心寂寞的人漸漸地走到了一起。

有一天，福康公主和梁懷吉在月下把酒言歡，被李瑋的生母楊氏發現，氣得痛罵公主不守婦道，福康公主也不是省油的燈，揍了楊氏一頓後，不顧皇宮禁令，深夜敲打宮門，面見皇帝告狀。所謂好事不出門，壞事傳千里，隔天朝廷上下全都知道李府發生的事情，宋仁宗為了保住皇家顏面，只好將梁懷吉調往他處。

等到公主回到李府後，發現梁懷吉不見了，就連身旁親近的家臣也通通被趕走，以至於一時想不開，不僅揚言要自盡，甚至縱火燒房舍，情緒失控處於瘋癲狀態。事後李瑋的哥哥上奏，代弟弟請求與公主和離，但是宋仁宗臨死之前覺得對生母李氏有愧，因此不允許兩人離婚。

根據王安石的《熙寧奏對日錄》記載，福康公主鬱鬱而終，死時僅34歲，身為侄子的宋神宗親臨李府灑酒祭奠時竟當場痛哭，直指李瑋辜負宋仁宗恩情，虐待福康公主，讓她吃不飽、穿不暖，生病了也不管不顧，公主的衣服和被子都長滿了蝨子，甚至因為需要取炭生火，公主還被炭火弄傷了臉，讓人不勝唏噓。