美國一對夫妻存了一筆錢買下一間房子，入住後才發現屋內有許多詭異的設計，後來輾轉得知，原來這裡過去曾是葬儀社暫放遺體的停屍間，他們也將這段經歷po上網，讓不少網友都感到毛骨悚然。

根據《紐約郵報》報導，來自加州舊金山的奧拉格（Olague）夫妻，原本想在當地買房，但因為無法負擔高額房價而作罷，一年多前他們在同樣位於加州的特雷西（Tracy），以低廉的價格買下一間擁有98年歷史的房子，並開心地搬到新城市居住。

然而這對夫妻入住新房以後，發現屋內有許多詭異的設計和構造，地下還有一間密室，後來他們才得知，原來這棟房子過去曾是當地葬儀社用來暫放遺體的地方，也終於明白屋內詭異設計的真正用途，像是有些房間和房間的隔牆上會有額外的窗戶，推測是提供給家屬隔窗看遺體的設計，現在則被他們當作餐廳使用，此外還有用來搬運遺體的升降機。

其中最讓人毛骨悚然的就是地下密室，這裡以前是用來存放遺體的停屍間，天花板上有許多掛勾，他們推測很可能是用來懸掛遺體，方便進行防腐處理。奧拉格夫妻也將房子的構造拍成影片PO上TikTok，不少網友看完後都嚇壞了，紛紛留言：「如果是我，絕對不可能繼續住在那種地方」、「如果我知道我家以前是停屍間，那我寧願無家可歸」、「你們太勇敢了，我死也不會買這間房子，更別說搬進去住」。