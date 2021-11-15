外國一名女海洋生物學家幾年前在太平洋海域工作時，突然有一隻座頭鯨出現在身邊，不斷推她、將她抬出水面，起初女子並不明白座頭鯨的行為，直到看見不遠處有一隻虎鯊正在追擊他們，她才終於意會過來，原來這隻座頭鯨是在試圖保護她，不要受到虎鯊攻擊。

根據《BBC Earth》報導，楠（Nan Hauser）是一名海洋生物學家，2017年10月她在太平洋海域潛水紀錄海洋生物時，突然有一隻約25噸重的座頭鯨突然從水底朝她衝了過來，楠下意識地舉起手擋在身前，接著就感受到這隻座頭鯨用頭頂她，不斷將她推向遠處，她並不明白座頭鯨的行為，只知道自己一不小心就可能被撞傷，所以一直試圖想離牠遠一點。

但座頭鯨完全沒有要離開的意思，還不斷將楠藏到胸鰭下，但楠擔心自己會淹死，只好用腋下緊緊夾住牠的胸鰭，期間還被附著在上面的藤壺割傷，座頭鯨見狀有些著急，只好將她整個人頂出水面，但沒過幾秒她又跌入水中，無奈的座頭鯨只好讓楠躲在自己的臉旁邊，之後又把她放到自己頭上。

就在這時她發現另一隻鯨魚朝著她快速游來，不過仔細一看才驚覺，那其實是一隻虎鯊，而且還是她一生見過體型最大的虎鯊，楠頓時有些慌了，而座頭鯨來到她的身下，用頭托著她，以最快的速度朝船的方向移動，直到楠安全上船以後，座頭鯨才放心離開，整個過程長達10多分鐘。

對於這奇妙的遭遇，楠直言自己在海裡工作30年，還是第一次遇到這種事，讓她覺得難以置信，但她也指出自己的朋友曾做過研究，結果顯示鯨魚會出現保護其他物種的利他行為，像是座頭鯨會把海豹藏在自己的胸鰭底下，避免對方遭到虎鯨攻擊。

而這段奇緣到此還沒有結束，楠透露自己在庫克群島研究鯨魚20年，期間只有2隻鯨魚曾經回來過，沒想到事發1年後，楠居然又見到當初拯救自己的座頭鯨，牠直接游向坐在船邊的楠，意料之外的重逢讓她忍不住落下眼淚，並跳進海裡和牠玩鬧了一會兒，最後分別時楠也和座頭鯨表達感謝，「我愛你，謝謝你」，並期許未來有一天還可以和牠再次相見。