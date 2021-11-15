美國一位母親日前分享一段影片在網路上瘋傳，內容是年僅1歲的女兒邊用手語，加上超萌奶音，向失聰的爸爸解釋自己剛剛看見的事情，超暖舉動讓爸爸又驚又喜，影片曝光後已累積逾2500萬觀看次數。

根據《太陽報》報導，美國一位失聰爸爸薩卡利（Zachary），日前與聽力正常的妻子寇特妮（Courtney）和1歲女兒麥蒂森（Madison），一起前往超市採買日常用品，沒想到走到一半時，女兒卻突然放下手中的物品，用手語和奶音向爸爸解釋，自己剛剛聽到有小嬰兒正在嚎啕大哭。

面對女兒突如其來的暖心舉動，讓薩卡利驚喜萬分，因為這是女兒第一次用手語和奶音，與他分享所見所聞，事後他透露當下的心情只有一個「哇！」字可以形容。

這一幕珍貴的畫面也被一旁的媽媽給側錄了下來，並且分享至抖音（TikTok）平台，網友們全被麥蒂森的暖舉給融化了，紛紛留言直呼「聰明的小女孩，她正在學習2種語言，並且將這2種語言連結起來，和父親進行互動，實在太厲害了」、「這孩子有顆善解人意和漂亮的心」、「1歲小女孩能如此聰明，而且有這麼強的洞察力，真的太神奇了」。