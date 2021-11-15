講到北韓（朝鮮），眾人第一印象不外乎是金正恩、核彈、脫北者、犬決等，其餘的相對不了解，北韓所成立的對外半官方組織「朝鮮經貿文化情報DPRK」日前就在臉書粉絲專頁提到，台灣民眾因為受到其他外媒醜化北韓的影響，對北韓有錯誤認知，並指出台灣已故歌星鄧麗君，當年走紅的程度，就連在北韓也是家喻戶曉。

「朝鮮經貿文化情報DPRK」臉書粉專今（15日）貼出一張印有鄧麗君照片的郵票，並提到，雖然台灣與北韓的距離不遠，但雙方對於彼此真實的瞭解卻不全面，北韓對台灣相對陌生，而台灣民眾因為受到美國、日本、南韓的媒體刻意醜化與造謠影響，而對北韓欠缺正確認識，認為相當可惜。

不過粉專話鋒一轉，指出有位台灣人紅遍北韓大街小巷，那就是已故歌手鄧麗君，「在北韓旅遊的遊覽車上，除了播放北韓歌曲與音樂之外，也會聽到鄧麗君所唱的歌曲，有漢文版的，也有被翻唱成韓文（朝鮮文）的。如此說來，台灣之光當之無愧。而鄧麗君的歌，北韓的中文導遊也會唱個幾首來娛樂每個到訪的華人旅客。」

除此之外，當時北韓的郵政單位看準了鄧麗君在1980至1990年代風靡華人歌壇的高人氣，特別將鄧麗君印上了郵票，以求吸引華人觀光客購買。

粉專也提到，在北韓購買紀念品，豐儉由人，「錢帶得多的，能購買刺繡、油畫、人蔘，錢帶得少的也沒問題，可以在郵政博物館購買郵票，新台幣幾十元就可以擁有北韓紀念品」。