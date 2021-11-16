到底有沒有外星人，一直是未解之謎。美國不明空中現象專案小組今年6月，公布「不明空中現象」（UAP）初步報告，證實從2004年至今，發生過144起無法解釋的空中現象，也讓UFO再次獲得關注。近日外媒指出，1947年的「羅斯威爾飛碟墜毀事件」曾發現3架疑似UFO的飛行物墜毀，其中還有數具外星人屍體。

根據《太陽報》報導，調查局探員霍特爾（Guy Hottel）在1950年的機密文件中，寫到1947年7月美國新墨西哥州的羅斯威爾陸軍機場（RAAF）出現不明物體墜毀，而這些不明飛行物呈現圓形、中心凸起，直徑約50英尺，「每架幽浮內有3具3英尺高（約91公分）的外星人遺體，他們穿著非常精緻的金屬緊身衣」，此事件就是當時非常著名的「羅斯威爾飛碟墜毀事件」（Roswell Incident）。

時任調查局局長胡佛（J Edgar Hoover）在簽署的備忘錄中坦言，有大量幽浮報告被政府銷毀，報告中還描述UFO以超高音速移動。而美軍當時也介入調查「羅斯威爾飛碟墜毀事件」，之後還發布新聞稿，聲稱他們已在沙漠中找到墜毀的飛碟殘骸，在當時引發轟動，不過軍方隔不久又否認，表示他們研究後發現此為「氣象氣球」。

除了知名的「羅斯威爾飛碟墜毀事件」外，機密文件中還提到，特技飛行員蘭金（Richard Rankin）1947年6月23日在加州貝克斯菲爾德飛行時，目擊一排不明飛行物體正在進行V形編隊飛行，而且速度快到讓人難以解釋，隔日資深飛行員阿諾德（Kenneth Arnold）也在華盛頓州，發現9架外型特殊的碟形不明物體，飛越喀斯喀特山脈，一路向北前進，以對角線的模式飛行。

1949年1月31日一份傳給局長胡佛的文件中，提到2名航空公司機師目擊到一架沒有機翼的飛行物，以每小時2700英里的速度從雷雨雲中飛出，另一份1949年2月10日聯邦調查局文件提到，在田納西州橡樹嶺拍到2張UFO照片。《太陽報》指出，雖然「羅斯威爾飛碟墜毀事件」真相已被封鎖，不過先前五角大廈公佈的機密文件中，仍有數百頁與UFO相關的詳細報告，具參考價值。