貓正常只有2隻耳朵，但近日竟出現4耳貓。土耳其一名女子日前收養了一隻幼貓，而這隻貓外型非常特殊，擁有4隻耳朵，小貓的模樣曝光後，讓不少人直呼太神奇，短短1個月的時間，小貓就擁有4.4萬粉絲。

根據《每日郵報》報導，土耳其一名女子卡尼斯（Canis）日前得知，朋友在自家花園裡發現，一隻剛生完的流浪母貓與6隻俄羅斯藍貓血統的混血幼貓，便決定收留其中一隻小貓，而牠的外型與其他貓不同，幼貓原本的大耳朵內，還長出一對小耳朵，擁有4隻耳朵。

卡尼斯將幼貓取名為「米達絲」（Midas），還幫牠創建IG帳戶，紀錄下「米達絲」的日常，由於牠的外型太特殊，不到1個月的時間，就擁有4.4萬粉絲，卡尼斯帶「米達絲」到獸醫院檢查，確認幼貓原本的大耳朵能聽得到聲音，而多出的小耳朵則沒有功用，也不影響「米達絲」的聽力。

卡尼斯表示，「米達絲」目前4個月大，受父母的隱性突變基因影響，因此多長出2隻耳朵，雖然「米達絲」看起來很健康，但擔心牠身體內還有其他基因突變，因此之後會再替牠進行全方面檢查，而卡尼斯還有養了2隻狗，「米達絲」抵達新家後也不怕生，適應新環境非常快，經常喜歡趴在主人胸前或肩上撒嬌，還會跟主人的狗玩在一起。

類似基因突變貓不只一隻，美國賓州去年6月一間汽車維修廠裡，出現一窩擁有14隻幼貓的窩，其中一隻就是4耳貓，隨後被送往動物救援組織「Animal Safe Haven and Adoptions」，其他13隻幼貓都順利被領養，唯獨4耳貓還待在收容所，柯曼杜里（Swati Komanduri）得知後，不但沒有嫌棄還收養牠，並取名為「亞斯蘭」（Aslan），不過牠與「米達絲」不同的是，亞斯蘭的小耳朵長在大耳朵後面。