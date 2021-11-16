不少人結婚時都會找最好的朋友當伴郎伴娘，大陸就有一名男子情義相挺，擔任新郎結婚時的伴郎，但不是基於友情而是愛情，這對同性情侶交往長達10年時間，最後還是無法攜手走完理想的生活，伴郎只好無奈「陪男友娶別人」，事情在網路上曝光後引起眾人譁然。

根據《瓜媒體》報導，一名男子近日透過抖音分享一場婚禮，坦言自己和新郎認識25年、相戀10年，但感情在2018年收場，雙方恢復成朋友的身分，但彼此之間的關係就像是「割不斷的親情」，如今原本的戀人變成新郎要娶其他女子，他也只能無奈祝福，甚至情義相挺擔任伴郎，他也自詡自己是「最佳前任」，還苦澀地說：「陪你娶別人」、「最終都沒活成我們當初說的樣子」。

影片曝光後很快就吸引超過50萬觀看次數，但大部分的網友都在抨擊男方，明明是同性戀卻還刻意隱瞞「騙婚」，對此這名男子出面解釋：「每個人都有自己的無可奈何和經過深思熟慮的選擇」，他也表示新郎是個很善良的男人，既然做出選擇就不會辜負對方，「如果這個人能騙你一輩子讓你覺得他很愛你，才是最大的幸福，何必糾結他真不真的愛你」。

然而許多人對這個說法並不買帳，仍持續留言攻擊，伴郎最終受不了，爆出新娘其實也是一名女同性戀，而且新郎為了和對方結婚，付出共500萬人民幣（約新台幣2175萬），要大家不用再替新娘打抱不平，「不吃他人苦，勿勸他人善，有這個功夫不如管好自己」。