俄羅斯的薩哈共和國位於西伯利亞東北方，冬天從10月開始到4月結束，時間長達7個月，最低溫可以低至攝氏零下71度，被認為是世界上最寒冷的永久居住地，儘管如此仍有約95萬人口住在這裡，究竟在這個極寒地區中，人們都是如何生活的呢？一名出生於薩哈共和國的網紅近日就拍片揭露，她在家鄉的日常生活。

YouTuber「Kiun B」出生於薩哈共和國的首都雅庫次克（Yakutsk），在影片開頭她就提到，故鄉在冬天的低溫足以把人凍死，不過生活在此的居民每個人都是「抗寒鬥士」，都有一套能夠在極端低溫生存的方法，同時還能享受生活。

首先衣著方面，當地人會穿戴毛皮外套和帽子，因為針織製的衣物完全無法抵禦當地的寒冷，另外幾乎人人都有一雙長筒毛皮靴子，如果想要出門就一定要「全副武裝」，除了眼睛以外的部位最好都要包覆起來，否則寒冷很快就會侵蝕全身，甚至危及性命。

再來食物方面，這裡有全世界最冷的露天市場，由於極端的低溫，魚類和肉類只要放置在室外就會自動冷凍，完全不需要冰箱；而且就算氣溫來到零下50度，攤販們也會整天都待在戶外做生意。

而在居住方面，由於建築物必須興建在永久凍土層上，所以底部都必須建在距離地面幾英尺以上，防止永久凍土層因為受熱融化而坍塌，管道也不能埋在地下，否則將會被凍住；此外小一點的村莊還沒有水管，村民每天都要到湖邊或河邊採集冰塊，帶回家融化後使用，而且廁所都建在室外，雖然在低溫中上廁所並不如想像中困難，但還是得盡快完成。

交通方面則是最麻煩的，汽車必須和人們一起適應氣候，在冬天時無法關掉引擎，否則電池就會被凍住，所以有些人停車時會讓引擎不斷運轉，或是停在有提供暖氣的停車場內，不過這種停車場很罕見。