古代帝王為了拓展版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，在古代歷史劇中也經常會看到，上面一聲令下，底下的千軍萬馬就奮起攻破城池的壯觀場面，不過古代打仗為何一定要按照順序攻城，而不直接繞過去呢？其實背後藏有許多學問。

根據《百度新聞》報導，古代的城池往往建立在咽喉要道上，而且通往城池的道路往往也是最平順、好走的，若是從旁邊繞過，很可能得面臨諸多山丘地、原始森林等險惡環境，當時的士兵皆以步兵為主，對於每次戰爭都像是在長征跋涉的步兵來說，繞過城池反而是更消耗體力的選擇。

而且一大批人馬想要繞過城池，也很容易會被敵軍發現，這樣等於是將自己暴露在對於地理環境更加熟悉的敵人面前，他們可能會前後包抄，甚至直接斷了負責運送軍糧的後勤部隊，最後在腹背受敵又沒有食物可吃的情況下，只能全軍覆滅。

從另一方面來說，古代戰爭通常都是拉力戰，短的話要數月，長則可能十幾年，在這漫長的過程中，糧草補給絕對是第一重要的事情，但若是每天都要士兵背載著數十萬人要吃的東西，肯定太不切實際，因此如果攻下城池，也等於攻下一座補給站，裡面的糧食、士兵和裝備都能盡情使用。

而且長年戰爭往往會為國家帶來沉重的經濟負擔，像是隋煬帝三征高麗，勞民傷財，導致全國經濟崩潰，所以行軍打仗一定要懂得「開源」，奪敵人之糧、征敵人士兵、搶敵人裝備，城池不但是一座補給站，更可以化身為經濟中心，有固定的據點，也方便信使傳遞敵方情報，為接下來的戰事提前做好準備。

再加上前面所提及的，城池通常都建於重要節點上，且「易守難攻」，但如果順利攻下來了，也等於是切斷了敵軍的通勤要道，很可能左右整場戰爭的勝負，因此攻城雖然艱辛困難，可是一旦成功，能得到的收益也是非常大的。