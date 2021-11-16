大陸考古學家2005年在湖北挖掘明朝郢王妃墓穴時，出土一件稀世珍寶「元代青花四愛圖梅瓶」，讓考古學家非常吃驚，因為在古代男尊女卑的時代裡，王妃的陪葬品不可能比丈夫還豪華，但她的陪葬規模卻比親王還要高，考古學家進一步研究，才得知其中淒美的愛情故事。

根據《梨視頻》報導，明朝郢王妃墓穴在2005年被考古學家挖掘，發現一件珍寶「元代青花四愛圖梅瓶」，在目前出土的古文物中，數量僅10件以內，再者，元代瓷器數量本來就很稀少，而且瓶身繪有人物的更為罕見，不過讓考古學家困惑的是，為何這件珍寶是屬於王妃的陪葬品。

古代男尊女卑的時代，在一般的合葬墓中，丈夫的陪葬品受到尊崇禮遇，因此比妻子來得稀有且多，不過在郢王與王妃合葬的墓裡，狀況卻正好相反，郢王妃陪葬品裡不只有梅瓶，其中還有金簪、金粉盒等，如今都被列為國家一級文物，郢王妃墓裡的陪葬品數量與寶物珍稀程度，都比郢王還要高，並不符合古代葬墓禮儀。

考古學家進一步研究，發現郢王妃「郭氏」的父親是開國元勛威襄公「郭英」，他曾幫助明太祖朱元璋平定中元，而郭氏的姑媽則是朱元璋的愛妃「寧妃」，郭氏最終被朱元璋賜婚，嫁給其第二十四子郢王，不過就算郢王妃世出名門，但隨葬品也不可能比親王更高級，考古學家查證《明史》，才得知感人真相。

郢王於27歲英年早逝，郢王妃傷心欲絕，在丈夫過世後1個月，她就殉情自殺，當時的明成祖朱隸被她的癡情感動，下旨厚葬郢王妃，有了皇帝的賞賜，郢王妃的陪葬品禮遇才會高於丈夫。此外，《興都志》記載「王薨之踰月，妃郭氏痛哭日，賢王舍我以去，我寡而無子，尚誰侍邪？」，指郢王妃與郢王只生下4個女兒，沒有兒子可襲封王位，因此丈夫死後，郢王妃擔心自己無依靠，在種種原因下選擇自盡。