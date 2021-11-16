成功躲過被屠宰的命運！巴西一間水上樂園裡日前竟出現一頭牛，期間牠還爬上滑水道玩耍，不過由於牠體型相當龐大，最終卡在滑水道上動彈不得，而樂園的工作人員發現後，趕緊過去幫牛脫困，進一步了解才知道，這一隻牛其實是待宰牛，最終被主人帶回家後，卻意外獲得免死金牌。

Vídeo de vaca escorregando em tobogã de clube viralizahttps://t.co/IEkuI7PpOL pic.twitter.com/RSb7RAVlg8 — Prensa Amambay (@prensaamambay) November 8, 2021

根據《太陽報》報導，巴西里約熱內盧某間牧場裡的一頭牛，日前趁主人不注意時逃脫，走到附近新格拉納達（Nova Granada）的水上樂園「Indaiá Clube」，有趣的是，牛似乎也想玩水，先是站在滑水道四處張望，之後還滑了一小段，不過由於牠的體型太大，最終卡在水道上，動彈不得。

樂園裡的員工發現後，趕緊套繩子在牛身上，將牠慢慢地往下拉，順利將牛推進水池裡。水上樂園經理澤沃勒（João Luiz Andrade Zevole）表示，他沒想到牛會爬上滑水道，當時員工告知此事時，他還不相信，而且水上溜滑梯最大承重僅約450磅（約204公斤），而這一頭牛約重500磅（約266公斤），所幸沒有造成滑水道損壞。

牛的主人塞蘭特（Carlos Miguel Serante）表示，「有人跑來告訴我，我的牛跑到附近樂園的滑水道上，我當時還不相信，看到牠在泳池裡的影片後，我也傻了」，之後主人順利將牛帶回家，但他也不打算宰殺牠，並取名為「Tobogã」，在葡萄牙語為「溜滑梯」的意思，之後把牠當成家庭寵物飼養。