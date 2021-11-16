對於飼主來說，寵物就像是家人一樣珍貴的存在，如果愛寵不小心走失了，肯定會非常著急。大陸一名女子養的寵物龜在2009年意外走失，當時不管她怎麼找都找不到，只能無奈放棄，沒想到12年過去，清潔阿姨大掃除時，竟在床底下掃出了一具烏龜乾屍。

根據《星視頻》報導，四川成都一名張姓女子曾飼養過一隻烏龜一年多，沒想到牠卻在2009年走失了，當時不管她怎麼找都找不到愛寵，以為是牠偷跑出去被別人撿走了，只好死心放棄。沒想到最近清潔阿姨幫忙大掃除時，一挪開她的床就發現她的寵物龜，只不過事隔12年，烏龜早就過世變成乾屍。

張姓女子接受採訪時透露，她平時也會打掃床底下，只不過烏龜的頭卡在床頭下方，那裡有一層空隙，剛好就是視線死角，所以才會一直都沒有發現牠；烏龜被找出來的時候，除了眼珠不見以外，其他部位都保存良好，由於不忍心把牠丟掉，所以特地找了一個地方將烏龜「安葬」。張姓女子也說，這些年來都沒在家裡聞過任何異味，可能是愛寵以另外一種形式在陪伴自己。

新聞曝光後，不少網友都感到十分傻眼，紛紛留言：「可憐的烏龜」、「把人家都弄成乾屍了，還說人家換個方式陪伴著自己」、「烏龜：我從未見過如此厚顏無恥之人」、「烏龜肯定卡在下面，估計出不來被活活餓死了吧，你還感動？」、「這是12年家裡都沒大掃除過嗎？」、「這麼大一隻烏龜居然會找不到…」。