哈里森是個長相稚氣的退休警察，留著濃密的鬍子，戴著棒球帽，在俄亥俄州代頓市郊外過著忙碌的生活。他養過寵物老虎，曾和牠們玩摔角；他也養過獅子。熊、山獅、毒蛇、蟒蛇與無數其他野生動物，都曾經在哈里森家生活過― 儘管他說他原本沒有這樣的計畫。哈里森在俄亥俄州奧克蘭市做了二十九年的公共安全官（集結了警察、消防員與急救護理人員於一身的工作），青少年時期，他曾擔任過獸醫助理，也在當地幾家動物園打過工，所以在成年後的工作中，便由他負責處理涉及逃跑與危險外來寵物的電話，這些動物的數量驚人。哈里森起初無法理解那些把大型貓科動物與危險的蛇當作寵物來飼養的飼主，當他找不到合格的庇護所與動物園收留這些動物時，他開始照顧牠們，他就是在這個時候開竅的。「有一種精神上的聯繫，」他說道，「你會變成狼。你會變成獅子。」

哈里森成了有名的「野獸男」，他開始在地區活動與學校演講，認為教育人們如何負責任地飼養外來寵物是很重要的。這位俄亥俄州危險動物警察上了新聞報導，隨後也受邀成為脫口秀的來賓。他成了全國聯播的電視台早餐節目「每日新聞」（The Daily Buzz）的常客。他會帶著他的動物們一起上節目，觀眾們都很喜歡。

「我以為我在做好事，」他說道。「我以為這就是你教育人的方式，然後，我發覺情況愈來愈糟― 實境節目開始了。事情就是這樣，這就好像打開了一個電燈開關。當實境節目開始，動物星球頻道（Animal Planet）史蒂夫．厄文（Steve Irwin）之類的節目上出現了一些世界上最危險的動物，我接到的電話從每年五六通變成一百一十二通。」

哈里森希望這些節目能教育民眾，但實際上，這些節目卻啟發觀眾去飼養奇怪的寵物。哈里森表示，帶著他的野生動物上電視節目，讓他成了共犯。把他馴養的野生動物搬上電視，反而讓危機加劇，人們對外來寵物的胃口也愈來愈大。「我也是問題的一部分，」他表示。對觀眾說「孩子，別在家裡嘗試。」是不會有效果的，寵物產業也隨時準備迎接新的需求。「當人們在電視上看到某種動物，」哈里森表示，「下個月你就會看到有人在賣了。」

當哈里森第一次前往非洲時，他對飼養外來寵物這件事的疑慮愈來愈大，但他在大草原上目睹的一切讓他深感震驚。「你得知道，我是那個從俄亥俄州特洛伊市外某個人的車庫裡把長頸鹿帶出來的人，」他表示，「有人買了一隻長頸鹿，把牠養在車庫裡。這隻長頸鹿在將近一年的時間只能低著頭。當我們把牠弄出來的時候，牠萎縮的狀況很嚴重，後來花了將近八個月的時間才重新抬起頭來。我知道這有問題，但我不知道該去哪裡，該怎麼處理。所以我去了非洲，和其他人一起坐在車裡，抬頭看到了這些長頸鹿。牠們在這片土地上奔跑，就這麼跑著。我心想：『看這有多美，有多壯觀。』一想到他們在拍賣會上出售的長頸鹿，我哭了出來。我突然意識到：這是不對的。」哈里森決定不再帶他的動物們上電視，而這些節目很快就失去了興趣，他並不後悔。

(本文摘自《愛，為何使生物滅絕》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】作者克里斯蒂是一位熱愛寵物的飼主，也是長期報導生態議題的環境工作者。他在本書中提出一個主要問題：無論寵物飼主或保育人士都極度熱愛動物、擁有親生命性的本質，為何演變成無法對話的激烈衝突？

作者採訪了美國佛羅里達大沼澤地、多倫多聖誕寵物展、墨西哥城的生態公園、擁有動物醫生的兒童醫院等場景，同時呈現伴侶動物在人類生命中的重要性，以及外來種所造成的各種生態災難，刻畫出人、寵物、生態環境所構成的複雜網路，希望在多方立場衝突下找到雙方都認同的價值。

【作者簡介】彼得．克里斯蒂（Peter Christie）

屢獲殊榮的科學記者、寵物飼主和作家，經常撰寫保育文章，曾獲加拿大全國社會科學新聞獎、2015年沙德基金會的自然保護新聞基金會資助。2008年擔任美國新聞與自然資源研究所的研究員。他為加拿大與國際環境的保護團體（包括世界野生動物基金會、加拿大公園和荒野協會、加拿大皇家學會、北方鳥類倡議，加拿大氣候論壇）撰寫文章、提供諮詢服務。他擁有金斯敦皇后大學的理學碩士學位和渥太華卡爾頓大學的新聞學碩士學位，也是加拿大科學作家協會的成員。