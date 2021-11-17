南非卡列加禁獵區出現一場罕見戰鬥，一隻公犀牛帶孩子路過水牛群時，其中一隻水牛疑似靠犀牛幼崽太近，惹得公犀牛不開心，之後還發動攻擊，而犀牛體重是水牛的3倍，眾人起初都以為水牛會輸，沒想到結局奇蹟逆轉。

根據《每日郵報》報導，31歲導遊豪沃思（Wayne Howarth）先前帶團到南非卡列加禁獵區（Kariega Game Reserve）遊覽，意外看到2頭巨獸搏鬥的場面，一頭重約700公斤的非洲水牛與2.5噸重的白犀牛發生衝突，由於雙方體重懸殊，水牛在戰鬥過程中都處於下風。

水牛期間遭白犀牛頂開，甚至還一度被拋起來，即使對方的體重是牠的3倍重，但水牛依舊不放棄，繼續戰鬥，隨後其他水牛發現後，也都靠了過來，白犀牛意識到水牛不會讓步，而且牠們的數量越來越多，疑似擔心自己寡不敵眾，最後緩緩退後並離開。

豪沃思透露，當時公犀牛帶領家人經過水牛群，期間一頭水牛離母犀牛和幼崽太近，因此引發了這場戰鬥，「我在卡列加禁獵區擔任導遊11年，從未見過這種情況，看到非洲五霸其中的兩王者發生爭鬥，真的是令人難以置信，我的遊客全看傻」。

豪沃思也提到，這場戰鬥維持4分鐘，所幸2隻動物都沒有受傷，「我不確定犀牛為什麼會退縮，牠的體型其實很有優勢，不過水牛群數量太多，確實也會讓人感到害怕」。