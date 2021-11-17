考古學家1898年在埃及開羅挖掘出一座太陽神廟，底下還發現部分泥磚，起初以為是同座神廟的建築，直到近日他們發現，泥磚裡還出土數個啤酒罐，裡面裝滿宗教儀式專用泥土，推測底下還藏著另一座神廟。

Archaeologists have uncovered what they believe to be one of Egypt's lost "sun temples," dating from the mid-25th century BCE. https://t.co/Gjwgtj0jeB — CNN Africa (@CNNAfrica) November 16, 2021

根據《CNN》報導，考古學家在開羅以南12英里（約19.3公里）阿布戈拉布地區，挖掘出一座古埃及第五王朝第6名法老紐塞拉（Nyuserra）的太陽神廟（sun temple），擁有4千多年的歷史，法老紐塞拉曾在公元前2400年到2370年間統治古埃及。

波蘭科學院助理教授努佐洛（Massimiliano Nuzzolo）表示，19世紀的考古學家，當時僅挖出太陽神廟底下的部分泥磚，就斷定此為同一座神廟建築構造，不過近幾年考古學家深入研究，才發現事實並非如此，「兩者是完全不同的建築，而且新發現的建築是在紐塞拉前建造的」。

考古學家在新發現的神廟裡，找到刻有紐塞拉前統治者的名字印章，曾被當成瓶塞，並放於2根石灰岩柱底部，柱子則是入口門廊、門檻的一環。此外，努佐洛透露，還在遺跡內發現數10個完好的啤酒陶罐，「有些罐子裡還裝著宗教儀式專用泥土，且這些陶罐可追溯到公元前25世紀中葉，比法老紐塞拉還早一、兩代」。

而新發現的神廟與紐塞拉的太陽神廟設計相似，差別就在於紐塞拉的廟更大且為石製，但新發現的則是全用泥磚製成。努佐洛提到，這座泥磚建築規模令人印象深刻，推測紐塞拉可能為了建自己的太陽神廟，因此將原本的拆毀，殘骸則留在原地。

努佐洛進一步說明，文獻記載古法老一共建6座太陽神廟，不過目前只出土2座，但可知的是，這些太陽神廟都是圍繞阿布戈拉布地區所造，假若新發現的確認為第3座神廟，也將是過去50年來最重要的發現，目前團隊對現場持續挖掘，試圖找出是哪個國王建了這座泥造神廟，另外還要研究陶罐，深入了解古埃及人的生活方式。