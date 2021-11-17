在久病無孝子的年代，聽到這樣的人狗故事，著實令我感動。狗狗一輩子半癱的時間多於活蹦亂跳的時間，甚至最後幾年幾乎全癱在床上，吃喝拉撒全靠哥哥伺候，哥哥不但不離不棄，還為了牠轉換職涯去拚考公務員，只為方便就近回家照顧，接到這樣的溝通個案，我都想起立為這位主人的愛鼓掌。

一開始主人敲我時，寫到「我家寶貝離世前幾天都還很『正常』！」我也沒想太多，腦海裡浮現的就是一隻正常狗狗的畫面，但當看到主人傳來的照片時，怎麼看怎麼不對，為何每張照片狗狗都是躺著的，且下腹部感覺「色素沉澱」的蠻嚴重的，後來我才知道那是長期癱瘓在床，血液循環不良所致。因為狗狗從兩歲不明原因開始半癱，至今十多年，所以只要能吃能喝，對主人來說，就是「正常」。

也的確，哥哥給牠做個輪椅，牠依然可健步如飛，即便全癱前，哥哥用布提著牠的後腰像吊著魁儡般出門，就算短短幾秒，牠也會露出快樂滿足的笑容，只是近兩年情況惡化，只能躺在床上一小口一小口餵食，用細小針筒餵水，擠尿尿．擠便便，定期翻身，這些都得主人親自「服侍」，其他家人無法代勞，就算家人肯，狗狗也不要，就只要「哥哥」。

愛犬因半癱無法活動，下腹部血液循環不良，導致牠嚴重色素沉澱。(圖/飼主東哥授權)

由於溝通需要排隊等待，突然有一天，主人line我：「如果我也走了，我跟祂的靈魂有機會相遇嗎？」相對於其他主人是希望離世毛孩重新投胎回來重逢，這位主人卻是希望自己去天堂跟祂相逢，我不禁打了個冷顫，他該不會想不開吧？

「您還好嗎？為何這樣問呢？」預約一個多月了，我從他的問句裡可以感受到，他還深陷悲傷中。「日子一天天過去，感覺越來越難過」，他說。

終於輪到他溝通時，狗狗說：「哥哥，我的離開，換來彼此的自由，不好嗎？」原來，狗狗覺得自己應該把哥哥的時間還給他的婚姻，不能讓哥哥老是繞著牠思考、生活，祂也不想一直困在這樣的身體裡，有損牠的傲嬌尊嚴。「明明應該是我要讓哥哥快樂的！狗狗讓主人快樂，才是正常的，不應該最後變成哥哥的負擔。」

哥哥聽到狗狗的話語後，心情久久不能平復，「我根本不覺得你是個負擔呀，我還想再多照顧你個三、五年啊！」狗狗則說：「哥哥，希望下輩子能回來報答你。」

多麼深情的人犬之愛，相對於那些看到毛孩生重病，覺得照顧好花錢，就隨便棄養，或覺得照顧好麻煩，直接找獸醫商量安樂的那些主人來說，有沒有愛，就在於你是不是任何狀況都願意不離不棄、都能為對方著想，而不是只想到自己方不方便。