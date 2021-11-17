結婚就像是賭注，交往時感情親密，但結婚後或許會完全變調。美國阿肯色州一名婚禮攝影師，日前在TikTok分享資深前輩經驗，透露新人如何從婚禮上的3跡象，判斷這段婚姻是否能長久，不僅如此，從伴娘或伴郎的反應，也能看出一些端倪。

根據《每日郵報》報導，婚禮攝影師夏拉（Shayla Herrington）在TikTok提到，她日前與資深前輩聊天，對方指出新人在婚禮上，若出現3個跡象，就代表這段婚姻可能不會維持太長久。第一是新郎或新娘在婚禮上，若獨自與家人拍超過3張全家福，卻未找另一半合影，兩人關係就有些可疑。

第二個跡象，伴郎或伴娘在準備、敬酒等做其他事時，卻避談新娘或新郎，這就可能是其中一方的朋友不太贊成這段關係，或是不喜歡對方，第三則是新郎或新娘在接待處招呼家人與朋友時，另一半卻不在身邊。夏拉強調，前輩擔任婚攝超過15年，這3個經驗法幾乎都能「預測成功」。

此影片曝光後，不少網友表示認同，認為結婚應該是新人的放閃時間，如果其中一名配偶把時間都用於陪伴親友，確實會讓人懷疑，「我前夫在婚禮上，幾乎沒有陪在我身邊，而且他的伴郎還沒跟我打招呼」。不過也有人表示，新人若做出以上3種行為，也可能另有原因，例如新人單方面只想與父母合照等，因此這3點不一定能反映新人感情狀況。