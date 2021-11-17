在華人的傳統習俗中，結婚時都必須準備金飾送給新人。近日大陸福建一名20多歲的富家大小姐結婚，父母特地花了88萬人民幣（約新台幣383.5萬），準備10公斤的黃金給女兒當作嫁妝，婚禮現場照片曝光後，只見新娘躺在錢堆中，脖子則掛上由龍鳳手鐲串成的項鍊，奢華的模樣引發網友驚嘆。

大陸資深媒體人張曉磊日前在微博發文，稱福建莆田一名20多歲的女子從小就含著金湯匙出生，父母親從事生意買賣，家庭經濟一直以來都非常富裕，父母將她視作掌上明珠一般疼愛，因此等到女兒結婚當天，他們特地花費88萬人民幣，準備超奢華的排場，讓她可以風風光光地嫁人。

新娘的父母從事生意買賣，家境十分富裕，也把女兒當成掌上明珠在疼愛。(圖/翻攝自微博/媒體人張曉磊)

從張曉磊分享的照片中可以看到，新娘身穿金黃色的刺繡服裝，脖子則掛上由數個龍鳳金手鐲串成的項鍊，除此之外她的手上也戴滿了金手鐲和金戒指，就連頭上的髮飾也是由黃金製作而成，新娘則躺在撲滿鈔票的喜床上，表情看起來十分幸福開心。

壯觀的場面讓張曉磊忍不住感嘆：「新郎真的是太有福氣了，能娶到這樣的媳婦、和這樣的有錢人家做親家，真的是上輩子修來的福氣」。網友們看到照片以後，也同樣感到震驚，紛紛留言：「福建人民就是這麼簡單樸實」、「這真的是太有錢了，看著讓人很羡慕呀」、「出手真的好闊氣啊，太幸福了」、「福建那邊結婚都是陪嫁黃金白銀，新郎送彩禮也是，不同的是嫁妝得是彩禮的雙倍」、「滿屋掛滿了錢又能怎樣呢，婚姻幸福、生活美滿才是最重要的啊」。