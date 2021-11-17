古代皇帝駕崩後，會在陵墓放入大量陪葬品，其中包含翡翠、瑪瑙、銅器及陶瓷等珍寶，因此也吸引盜墓賊的注意，幾乎很少中國古代皇帝的陵墓未被盜墓賊偷過，但不少專家發現，盜墓賊會偷走墓裡的金銀財寶，但其中玉器與銅錢2樣物品，卻很少有盜墓賊偷取，原因其實大有學問。

根據《梨視頻》報導，現代人靠考古了解歷史，但歷代出現不少盜墓賊，為了盜取墓裡的財寶，恣意破壞陵墓，導致不少古文物因此消失，許多古墓也失去考古價值，讓歷史留下不少未解之謎，不少考古學家也發現，古墓裡的黃金或珠寶常被偷走，唯獨玉器與銅錢，卻經常被盜墓賊留下。

漢代王侯陵墓被盜，但盜墓賊沒偷走喪葬殮服「金縷玉衣」，只拿走玉衣上的金絲，另外，西漢海昏侯墓裡的純金金龍被偷走，裡面多達10多噸銅錢卻還被留在原處。有一說是古代人相當迷信，死人陪葬的玉器又稱「血玉」，透過吸食人的精血而成，對於盜墓賊來說，是相當晦氣的文物。

此外，銅錢是死者到陰間的過路錢，假若被拿走，墓主人到不了陰間，就會向偷竊者尋仇，不過這些都只是傳說。進一步能發現，未被盜走的玉器都是皇室標誌性器物，就算成功被盜走，拿到市面上販售時，容易被發現出自皇室墓葬，且歷代對盜墓賊的處罰極為嚴酷，盜墓賊可能因此惹來殺身之禍。

再者，隨葬的銅錢一般使用墓主人下葬時期的銅錢，因此被後世盜取時，可能都已改朝換代，因此銅錢就沒有使用價值，而且銅錢數量龐大，基本來說也不值錢了，而且銅錢也難以變現，因此盜墓賊就不會費時費力去盜取。