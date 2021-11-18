鱷魚生性兇猛，屬於頂級掠食者之一，許多人看到鱷魚，都會避之唯恐不及。不過大陸廣西一間養殖場，近日出現一隻鱷魚疑似因個性膽小，導致牠一直躲在水裡不敢上岸，最終溺斃，此事件曝光後，讓不少人直呼不可思議，不過兩棲爬行動物學對此表示，健康的鱷魚不太可能溺死，認為牠可能生病了。

綜合陸媒報導，廣西柳州一間鱷魚養殖場裡，竟出現一隻溺斃的暹羅鱷，養殖場老闆提到，11月11日他在巡視養殖場時，發現池中水面漂浮著一隻鱷魚，一動也不動，打撈起來時已死亡，牠體重約100公斤左右，「這隻鱷魚的膽子比較小，受到驚嚇後，就待在水裡不出來，最後溺水身亡」。

影片中可見，老闆踩著鱷魚的屍體，不少水從鱷魚鼻孔噴出，看起來確實像溺斃，養殖場老闆還透露，自己經營養殖場7年左右，第一次遇到鱷魚溺死的事情，也讓他感到非常驚訝。此事被分享至微博，網友紛紛表示「活這麼大，第一次聽到鱷魚溺死」、「鱷魚這麼兇猛，沒想到還有個性內向的」、「史上最丟臉的鱷魚，在鱷魚的世界裡，牠一定會被笑」。

大陸動物學會兩棲爬行動物學分會理事、暨南大學生命科學技術學院龔世平教授對此表示，健康的鱷魚是不可能溺死的，鱷魚雖然是靠肺呼吸，不過在正常的情況下，鱷魚能夠潛水並浮出水面呼吸，推測溺死的鱷魚應該是生病了，導致牠四肢無法正常游動，憋氣太久，沒辦法正常呼吸，最終導致牠溺斃。