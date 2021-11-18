大陸「東方神童」魏永康從小就展現驚人的學習能力，甚至在13歲時考上大學，成為當時湖南省年紀最小的大學生，4年後考入中科大，人生看似一帆風順，但也因為他一生中只專注於讀書，導致他缺乏生活自理能力而被學校勸退，近日他因突發疾病逝世，外界對此感到惋惜，魏永康的故事也再次獲得關注。

綜合陸媒報導，魏永康在1983年6月17日，出生於湖南省岳陽市華容縣，他的家庭非常普通，父親魏炳南是退伍軍人，而母親曾學梅則是百貨公司工人，魏永康從小天資過人，母親經常教導他認字、讀唐詩，因此魏永康2歲時，就認得1000多個漢字，4歲學完國中的課程，8歲時跳級進入縣屬重點中學讀書。

魏永康13歲時，以高分考入湘潭大學物理系，成為當時湖南省年齡最小的大學生，17歲大學畢業後，考入中科院高能物理研究所，成為碩博連讀研究生，人生非常順遂。而母親曾學梅認為，唯有讀書才能出人頭地，因此魏永康幾乎沒做過家事，生活起居也都是母親在打理，魏永康上大學時，母親甚至還會陪讀。

不過魏永康考上研究所後，由於母親不在他的身邊，導致他相當不適應，不知如何照料自己，甚至沒有時間觀而常睡過頭，也不懂得與人交流，生活自理能力差，魏永康在2003年被中科院勸退，當時他的碩士學位都還沒拿到，這也成為他人生中的挫折，此事也讓魏永康陷入黑暗期，變得自暴自棄，甚至還離家出走，在家人幫助下才漸漸走出低潮，開始學習做家務，照顧自己的起居。

而經歷魏永康被勸退一事，母親曾學梅曾指責兒子，「這麼好的條件不爭氣」，但最後她也反思自己的教育方式，「我不怪他，只怪我自己的教育方法太狠了，對他也太狠了」。魏永康之後考上北京工業大學研究所，完成學業後，曾在上海及深圳工作，魏永康受訪時提到，自己最大的心願，就是能繼續讀書，「讀書是我的特長和樂趣」。

魏永康在深圳工作時，遇到現任妻子付碧，兩人2008年結婚後，生下一對兒女，而付碧曾透露，丈夫早已從木訥的「神童」變成懂生活的丈夫，兩人婚後也非常幸福，近日付碧發布訃告稱，魏永康於今年11月9日因病離世，享年38歲。此事曝光後，不少網友表示「他短短的半生，就經歷了別人一生都無法經歷的事」。