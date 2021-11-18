大陸陝西省一名工人有買彩券的習慣，前年他透過微信買彩券，對方也傳照片跟他確認，之後發現中得1001萬人民幣（下同，約新台幣4362萬元），讓他非常開心，趕緊向彩券店確認，但彩券老闆卻說傳錯照片，指中獎彩券不是他的，男子也不疑有他，豈料之後發現對方說謊，氣得提告。

根據《上游新聞》報導，陝西省西安市鄠邑區一名姚姓男子，買彩券長達10年，前年7月他透過微信跟熟識的店家買彩券，當晚開獎後，姚男發現自己中獎了，並向老闆要彩券，豈料對方卻表示，他們失誤將彩券傳錯客人，因此這張彩券並非姚男的。

姚男與老闆認識多年，因此接受對方因疏忽而賠償的15萬元（約新台幣65萬元），老闆先支付7萬元（約新台幣30萬元），並開出餘款8萬元欠據，豈料同年9月5日，姚男在彩券報導中，看到老闆的表哥領走扣稅後的801萬獎金的消息，他才發現自己被騙了，氣得告上法院。經過700多天的訴訟，法院最終判中獎彩券所有者為姚男。

不過，姚男目前仍無法討回彩券和獎金，由於他先前與老闆簽署《賠償協議》，經過審判後被認定為無效，因此姚男須先退還賠償金，但他則認為，自己的獎金都還沒拿到，為何要先還對方錢，最終姚男還被法院列入被執行人名單，成為失信人，姚男對此非常苦惱，打算報警，控告彩券老闆和領獎者涉嫌詐騙，並與律師討論如何拿回獎金。