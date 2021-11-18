民間對於死亡多有避諱，對待往生者也有諸多禁忌，在喪葬儀式中，人死後會用白布蓋住，並且禁止親屬觸碰亡者的臉，這項習俗從古至今一直存在，其實這並非迷信，背後有一定的科學道理。

根據《搜狐網》報導，華人講究「死者為大」，人死後要給予其足夠的尊重，不可以隨便觸碰亡者的臉，否則視為一種褻瀆；並且為了讓親人走得體面，親屬通常會聘請大體化妝師來修補遺容。

其次是，防止亡者面部變形，人去世後，身體上的器官便停止運作，身體也會越來越僵硬，如果隨便用手觸碰亡者的屍體，就容易出現凹陷的情況，造成臉部變形，因此，不觸碰亡者的臉，也是為了保持屍體遺容。

除此之外，人死後血液停止運行，血管與靜脈不流通，這時若是觸碰亡者的臉，可能會讓亡者的臉部留下青一塊、紫一塊的屍斑，而且無法復原。

最重要的是，人死後身上會有許多病毒，這些病毒無法寄生，就會尋找新的宿主，如果直接用手觸摸亡者屍體，可能會被傳染病毒，因此基於安全考量，不要隨意觸碰亡者。