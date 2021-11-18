英國班斯特德一名住戶在花園裡放了一個餵鳥器，豈料吸引松鼠的注意，牠竟鑽進餵鳥器裡，開心的吃起籠裡的堅果，吃飽後整隻胖到出不來，牠只能待在原地，有趣的是，松鼠因為頭部卡住，導致牠動彈不得，雙臂剛好掛在欄杆上，形成很老神在在的模樣，讓救援人員看了哭笑不得。

根據《都市日報》報導，班斯特德（Banstead）一名住戶日前在自家後院，放了一個餵鳥器，並在裡面放堅果，本來是要給經過的小鳥吃的，且還專門使用防止松鼠誤闖的餵鳥器，籠子的欄杆間距小，松鼠比較難跑進去，豈料附近的松鼠發現後，牠為了吃到美食，竟蠕動身體鑽進鐵籠裡。

沒想到松鼠吃飽後肚子太大，導致牠受困在籠子裡，屋主發現後，趕緊聯繫皇家防止虐待動物協會（RSPCA），協會成員抵達現場後，還開玩笑的說「如果你沒吃那麼多，就不會被困在裡面了」，有趣的是，松鼠受困過程中看似不緊張，還將雙臂掛在欄杆上，一副「一定會有人來救我」的姿態。

協會成員割斷鐵籠的欄杆後，松鼠一溜煙就跑掉，其中一名救援人員路易斯（Louis Horton）表示，「這隻松鼠以為自己能順利進出餵鳥器，但事實並非如此，牠整顆頭都被卡住，幸運的是沒有受傷」，松鼠被餵食器困住時常發生，就算是專門「防松鼠」的餵食器也不例外，因此他們會鼓勵民眾使用更簡單的餵食器，並定期檢查。