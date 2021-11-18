北京故宮即紫禁城，是明清兩朝二十四位皇帝的皇宮，如今也成為遊客到大陸旅遊時，必造訪的景點之一，不少遊客會發現，紫禁城的大門上鑲有許多顆圓形金門釘，且數量多達81顆，也讓不少人感到好奇用途，其實這些門釘是顯示地位的意思。

根據《梨視頻》報導，北京故宮的大門上有81顆金色圓形門釘，其實不是為了美觀，最初設計是為了加固城門，之後又在釘上刷漆進行美化，再者，古代受封建制度影響，歷代統治者為了體現階級差別，之後又將門釘數量與封建禮制聯繫在一起。

在清朝時更規定，皇宮的門釘是81顆，也就是9乘9的數量，因為9就代表九五之尊，而王府的則是7乘以9為63顆，公侯49顆、官員25顆，平民百姓的家門則是一顆也沒有，因為只要不是官員，不管百姓多富有，大門上都不能有圓門釘。

有趣的是，相傳摸門釘能祈福，因此不少遊客到紫禁城時，也都養成摸門釘的習慣，這是為什麼呢？古代中國人認為，子孫越多福氣也會跟著多，而男子古時被稱為丁，與門釘的釘字同音，當時的人又喜歡牽引古事與時事結合，因此在門字裡加個口，把門釘引申為「問丁」，衍伸出祈求生男孩的意思，因此從明朝開始，就有了摸門釘求子的習俗，隨著時代改變，又變成有祈福的意思。