印尼南加里曼丹省一名年輕人日前在TiKToK表示，他與4名友人睡在墳墓旁，並在現場搭起帳篷過夜，還有準備零食、飲料及充電線，好像是在墓園露營一樣，詭異行徑讓人看了驚呼不已，而這5名男子其實是「守墓人」，他們在死者家屬的要求下幫忙守墓，平時還會唸可蘭經。

根據《Tribun jateng》報導，毛拉納（Arsyad Maulana）在TiKToK分享守墓日常的影片，累積2200萬觀看次數，他與4名朋友會睡在墳墓旁，平時幫忙看守、照顧墓園，每天收入約100萬元印尼盾（約新台幣1950元），雖然不包含餐費，但這筆薪水已相當不錯，因此有不少年輕人搶著做。

毛拉納提到，他已入行3年左右，「守墓一次通常是三天三夜，到目前為止，我已經守了約50個墓」，另外，死者家屬通常會要求他們在墳墓旁，幫忙朗讀可蘭經，因此他們除了準備帳篷、熱水壺、咖啡、充電線及枕頭等日常用品，還會隨身攜帶可蘭經。

毛拉納也提到，他與朋友從事如此特殊的行業，家人並不反對，他們甚至是自願應徵這份工作。不少網友表示「我鄰居的親戚過世，他們還請人來唸可蘭經，40天一共花了5000萬印尼盾（約新台幣9.7萬元）」、「在陰森森的墓園睡覺不可怕嗎？」、「我祖母過世時，我也睡在墳墓旁守墓，因為我感覺她還在那裡」。