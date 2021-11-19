許多人面對死亡，都會覺得害怕，不知道自己臨終前會有什麼反應，或是死後又該去哪裡。美國一名臨終關懷護理師，日前在TiKToK分享人在垂死邊緣前，會出現呼吸方式改變或發出嘎嘎聲等反應，有些家屬甚至會覺得不尋常，不過這些其實都是正常現象。

根據《每日星報》報導，@hospicenursejulie是一名臨終關懷護理師，她經常在TiKToK分享，人面對死亡時會出現什麼焦慮反應，或是她在照顧臨終病患的過程，日前她提到患者在瀕死前，會呼喊已故親人的名字，大多是父母親，或是說「我愛你」，他們似乎會看到已故親人的幻象，好像逝去的親人會化作靈魂或天使，來接他們回家。

不僅如此，患者在瀕死時，身體也會出現變化，而這些都是正常現象，第一是呼吸方式改變，正常人呼吸是吸氣、吐氣來回變化，但垂死邊緣的人呼吸就不一樣了，他們通常在前幾個小時或幾天內，呼吸間隔時間會拉長，此外，皮膚還會開始出現班點，四肢也會跟著變紫色，或是臉部蒼白。

另外，瀕死者還會出現「瀕死喉音」（death rattle），身體功能開始衰退，喉嚨肌肉已無力清除累積在口咽及氣管的分泌物，導致分泌物蓄積在喉嚨或氣管處，使人呼氣時發出痰音般的嘎嘎聲，有些人因無法控制身體機制，因此會出現體溫過高的發燒現象。@hospicenursejulie最終強調，許多家屬起初都會嚇到，甚至認為不正常，「若親人在家裡自然死亡，瀕死前出現以上的症狀，都是正常的，這是死亡過程的一部分」。