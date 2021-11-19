中國古代有些皇帝登基後，就沉迷於女色與權力裡，最終下場都很慘。明光宗朱常洛雖是明神宗的長子，但由於他的母親是一名宮女，導致他一直不被父親接受，熬了38年才順利登基，豈料在位1個月，他就因為縱慾過度而死亡。

綜合陸媒報導，萬曆九年，明神宗向母親李太后請安時，因衝動而臨幸一名宮女王氏，之後生下朱常洛，而古時母憑子貴，因此王氏就被冊封為恭妃，雖然朱常洛為長子，但由於他的母親是一名身分低微的宮女，他自然就不受明神宗的喜愛，神宗甚至認為這是一件醜聞。

明神宗反而較寵愛後宮佳人鄭貴妃，及她所生的三子朱常洵，甚至想立他為太子，無奈受到明朝立天子「嫡長制」規定，讓神宗非常苦惱，一度要廢除舊制，不過此舉則遭眾臣阻饒，且明朝開國皇帝朱元璋曾立下規矩，禁止後宮及外戚干政，而鄭貴妃不斷慫恿神宗立朱常洵為儲君，還引發2次妖書案，這也使李太后與群臣不滿。

由於神宗面對立太子的問題時，總是敷衍了事，遲遲不願意解決，李太后認為不妥，便詢問未立朱常洛為太子的原因，神宗則解釋，因為朱常洵是宮女所生，李太后聽聞後大怒，因為她也是宮女出身，更說「你也是宮人所生」，神宗聽後不敢吭聲，最終同意立朱常洛為太子，其母親恭妃則封為皇貴妃，鄭貴妃之子朱常洵則冊立為福王。

萬曆四十八年（1620年）明神宗駕崩，朱常洛即位後，鄭貴妃為了攏絡他，還獻上8名美女，朱常洛在群臣幫助下，推行不少政策，例如：廢礦稅、餉邊防、補官缺等，但卻也陷入桃色誘惑裡，白天上朝，晚上縱慾，甚至因此「精損過重」，必須休息調養身體，之後還吃鴻臚寺丞李可灼給予的「紅色藥丸」神藥補身體。

朱常洛服用1顆紅色藥丸後，奇蹟般的精神大振，他還讚李可灼是忠臣，更要求對方再獻上第2顆，豈料沒多久朱常洛就猝逝，這也就是史上有名的「紅丸案」，朱常洛在位僅1個月，也讓不少人唏噓。而紅色藥丸到底是什麼，有一說是「春藥」，也有一說是「道家所煉金丹」，用於救垂危病人的性命。

而朱常洛究竟是不是因紅藥丸而死，也是千古謎團，還成為明末三大案，有人認為，朱常洛的死其實與紅藥丸無關，主要是因為他舊病未癒，也有人覺得是他過於疲勞所致，或是用藥錯誤，還有一說是鄭貴妃有意加害。