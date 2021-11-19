美國波士頓一名27歲女子，日前打算吃止痛藥時，竟不小心把藥丸與AirPods耳機搞錯，等到她意識到時，AirPods耳機早已被吞進肚裡，讓她崩潰的拍下影片求助，期間她還傳語音訊息給朋友，對方甚至聽得到她腸胃的聲音。

根據《LADbible》報導，貝爾默（Carli Bellmer）先前一手拿止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen），一手拿著左耳AirPods耳機，準備爬上床休息，期間一邊吞手中的止痛藥，雖然覺得藥有點難吞，但她也沒多加留意，直到欲戴上耳機時，她才發現手裡竟是藥丸，驚覺自己吞錯了。

貝爾默當下趕緊進行催吐，卻未能將AirPods耳機吐出來，嚇得她趕緊打電話向醫生求助，她還將過程拍下上傳到TiKToK，指當時她還透過手機傳語音訊息，告知朋友此事，不過因為忘記關掉AirPods與iPhone連動，因此對方打開訊息時，雖然能聽得到內容，但訊息還夾雜她體內腸胃的聲音，感覺得出AirPods正處於水中。

這段趣聞累積260萬觀看次數，不少人直呼誇張，甚至還有人質疑真實性，不過有網友透露，止痛藥「布洛芬」很大一顆，搞錯其實是有可能的。而貝爾默之後就醫照X光，確認耳機已排出體外，不過她並未留意何時排出，因此不知耳機去向，「雖然事後看影片，覺得自己很好笑，但當時我真的是害怕極了」。