出現機率僅3萬分之一！美國一名居民日前發現，自家窗外出現幾隻鹿，其中一隻竟是白色的，讓她感到非常不可思議，趕緊拿出手機拍攝，而她也將白鹿的身影分享至社群平台，引發網友討論，不少人直呼牠像是童話故事裡的動物。

根據美媒《WBTW》報導，美國北卡羅來納州德罕（Durham）居民凱利（Kelly Hammer），日前早上7點在自家廚房時，發現窗外出現幾隻鹿，其中還有一隻白毛鹿，長相非常特別，凱利趕緊拿出手機拍攝，當時其餘的鹿都先走了，唯獨白鹿還在原地徘徊。

凱利將影片分享至社群平台，更形容這一隻白鹿非常美，「我家附近很常出現鹿，但我從未想過會看到白化鹿，過去曾聽過牠的存在，但我沒想到有生之年能親眼見到牠，而且還是在我家後院」，凱利也未透露白鹿出現的位置，希望牠不要被人打擾。

北卡羅來納州野生動物資源委員會表示，此種白鹿患有白化症（Albinism），極為罕見，每3萬隻鹿中只會出現1隻，雖然當地並未禁止獵捕白化鹿，不過許多獵人認為，殺死白鹿可能會招致厄運。而白化症是基因病變，導致個體缺乏色素，使毛髮呈現白色，眼睛則是紅色，雖然看起來飄仙氣，但對於動物而言並非好事，白色外表會使牠們很顯眼，增加被捕食的機率。