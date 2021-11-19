高雄壽山動物園日前分享一段珍貴的18禁影片，畫面中清楚錄下園區內的蘇卡達象龜交配時的真實樣貌，以及現場發出的害羞叫聲，引爆網友熱議。

園方指出，這是蘇卡達象龜的交配影片，畫面中可見，當雄性象龜仰頭「衝刺」時，龜殼不斷敲打到上方的保暖燈，發出有趣的「撞鐘」聲響，讓園方工作人員不禁用象龜的口吻，配上旁白，「來人啊！保溫燈…可以先幫我拔下來嗎？」

有趣的是，交配過程中，象龜頻頻發出「額～額～」的害羞叫聲，不僅園方人員打趣笑說「有點像機車發不動的感覺」，其餘網友們也害羞直呼「原來是這樣的聲音啊」、「長知識了」、「很珍貴的畫面」、「聲音好像抽菸30年的大叔」。

蘇卡達象龜是世界第三大陸龜，分布於非洲，以高纖維植物為主食來攝取足夠的水份，背甲前後緣為鋸齒狀，前肢鱗片大而重疊。公龜有成對且格外突出的咽盾，某些公龜的緣盾會明顯捲曲。出沒時間都在清晨及黃昏，太熱時會把較冷的泥沙潑在殼上並分泌大量唾液，把唾液塗在前腳上降溫。