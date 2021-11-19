許多人一聽到蛇，避之唯恐不及，尤其是致死率驚人的眼鏡王蛇，更是嚇得頭皮發麻。印度一名官員日前分享一幕罕見奇景，只見3隻眼鏡王蛇不約而同的纏繞在同一棵樹幹上，每條蛇都昂起頭部，對著四面八方不斷張望，彷彿是在觀察什麼，奇葩畫面讓網友看了嘖嘖稱奇。

根據《每日郵報》報導，32歲的萬赫德（Nilesh Wankhede）在印度西部梅爾加特老虎保護區（Melghat Tiger Reserve）內擔任嚮導，日前在牧場辦公室、牛棚和小屋內，分別發現了眼鏡王蛇的蹤跡，最後將牠們一一揪出後，帶往叢林野放。

沒想到當萬赫德將眼鏡王蛇從袋子內釋放出來後，出現一幕奇景，讓他看了嘖嘖稱奇，「在過去20年來，我拯救了數百條蛇，但卻從未見過這樣的景象！」畫面中可見，這3條眼鏡王蛇被野放後，第一時間並未逃往洞穴或草叢中，而是不約而同的爬上同一棵樹，並且在樹上掛了約15分鐘之久。

印度林務局（IFS）官員南達（Susanta Nanda）將這幕罕見畫面上傳至推特，並PO文寫道「祝福…當3條眼鏡蛇同時祝福著你」。畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，不少網友也看呆了，紛紛留言直呼「除了交配季節外，3條眼鏡蛇在一起，真的相當罕見」、「毛骨悚然！我甚至不敢想像和牠們相遇會發生什麼事」。

報導指出，眼鏡王蛇是世界上體型最長且稀有的毒蛇，體長可達5.6公尺（18英尺），雖說在所有毒蛇中，牠們的毒性並非最強的，但是排出的毒液量大，還是著名的神經毒素，一口就足以殺死20人，甚至是一頭大象。