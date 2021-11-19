相較於動輒千萬起跳的新成屋，不少人會選擇先買車，不過就有網友不解，為何白色的車子在二手市場較為保值？貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人點出2大關鍵。

原PO日前在PTT「車板」以「白色車子為何比較保值」為題，PO文透露，不少車廠業務一致表示，白色車子比較保值，二手價硬生生就比其它顏色多了3萬，讓他不禁好奇問道「白色車子為何比較保值？有沒有白色汽車的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「假的，倒是肇事率較低」、「無法理解的台灣人喜好，對白車異常偏執」、「日本較沒有白車保值的問題，因為街頭幾乎全是白車」。

不過也有內行人點出關鍵在於「白車好顧」和「市場接受度」，「白色好顧是事實」、「其他色的車，老車就是老車，很明顯」、「越多人想買，價格就越好，很單純的市場機制」、「台灣人普遍喜歡白車，當然白車就會比較保值啊」、「容易賣，車商願意收高一點，反正轉手率高」、「台灣有觀念是買白車才不會熱，事實還是因為二手價高」。