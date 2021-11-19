古代帝王皇權至上，後宮佳麗三千，為的就是保證皇帝子嗣的延續。不過皇帝只有一個，能力有限，不可能雨露均霑，難免會有一些耐不住寂寞的妃子，給皇帝戴綠帽。面對出軌的妻子，一般男人肯定無法忍受，更何況是皇帝，絕對會極其嚴懲，甚至處死。但是宋仁宗的處理方式卻是相當人性化，不但杜絕出軌，還省下大量錢財。

根據《騰訊網》報導，宋仁宗在位期間勤於政事，所以冷落了後宮，加上他性格寬厚仁慈，使得後宮妃子都以為他寬仁好欺負，尤其是劉妃為了排遣寂寞，與外人私通，不料這件事情被宋仁宗身邊的御史發現，宋仁宗得知後氣憤難耐，但是此事又關係到自己的顏面，便暗中派人調查，發現色膽包天的劉氏果真背著他偷人，這讓宋仁宗的男性尊嚴大受打擊，甚至無地自容。

過去不少皇帝若是被戴了綠帽，多半是殺無赦，但事事講求仁道的宋仁宗，處理方式卻相當平和，他先是將「小王」驅逐出宮，接著將劉氏貶為尼姑，驅逐出宮。有了這個前車之鑑後，宋仁宗也秘密派人調查，查看後宮還有沒有這樣的情事發生，沒想到後宮之中讓他戴綠帽的妃子不在少數，氣得他火冒三丈。

大受打擊的宋仁宗在悲哀之餘也想通了，與其讓這些妃子待在宮中，整天提心吊膽會被戴綠帽，倒不如將她們通通送回民間，一時之間多達200多人遭到遣返。事實上，宋仁宗勤於政事，對於後宮本來就應付不來，而這些被遣返的妃子正好省去他的煩惱，並且替皇宮省了大筆開銷。