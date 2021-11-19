不曉得你有沒有發現，女性內衣中間的下緣處，都不約而同的縫上了蝴蝶結？外界大都以為只是單純裝飾用，但其實這項設計隱藏歷史性的原因。

綜合外媒報導，一名外國網友日前在Quora網站提問，不解為何內衣設計樣式繁多，但是無論風格再怎麼多變，中間的下緣處都會有蝴蝶結設計？貼文一出隨即掀起熱議，眾人皆以為蝴蝶結的用途是裝飾用的。

不過就有一名知情網友解釋，過去西方女性穿的是緊身束腰，而中間固定支撐的東西是鯨骨（busk），被縫入束身衣來增強硬度，最後再用蝴蝶結繫上，能改善穿著者的姿態，「但是如今鯨骨不見了，蝴蝶結還在」。

束身衣在19世紀達到盛行，因為用鋼骨作為支撐，不少貴族女子從小就開始穿，久而久之，腰部被勒得小小的，呈現漏斗型的誇張曲線，但也因為如此，這些歐洲貴婦經常因為喘不過氣，加上食量小，稍微刺激一下就昏倒。

漸漸的人們開始意識到，太過病態的束腰舉動有害健康，後來隨著一戰爆發，越來越多的女人需要外出工作，便利的內衣才逐漸成為首選。