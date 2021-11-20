現在經濟不景氣，物價又年年提升，想要存錢可說是不容易。日本一名普通上班族透露，雖然他的薪水並不高，但如今已存了1億日圓，而他也曝光自己的生活方式，因為他的物慾非常低，因此減少許多不必要的開銷，但也讓不少網友驚呼。

日本綜藝節目《新！生活好吃驚》採訪一名上班族，他表示雖然已結婚，但目前是自己一個人住，收入儘管位於平均值，但工作33年已存了1億日圓（下同，約新台幣2438萬元），強調自己平常並沒有過於節省，該花的他還是會花，身上的衣服已穿了10年，並非為了省錢不換，而是覺得還能穿，不要浪費。

節目組跟拍男子回家，他住在一間3房2廳的房子，鞋櫃裡什麼鞋都有，其中一雙他最喜歡的帆布鞋，他更是穿了30年，此外，打開冰箱發現裡面空無一物，男子解釋，因為不想浪費食物，因此食材都是當天買要吃的量，減少壞掉浪費的機會，而他也沒有使用智慧型手機，仍舊拿著10年前買的NOKIA經典款。

男子表示，他早已還完房貸，除去房子不算的話，身上還有1億元的資產，目前也已經退休了，平時擔任擔任志工或到處旅遊，由於沒有經濟壓力，因此他想去哪就去哪，去年還到災區幫忙5個月，每個月生活費約10萬（約新台幣2.4萬），他從還是上班族時，就是這樣生活了。

而男子過去收入一年450萬日圓（約新台幣109萬元），扣除120萬（約新台幣29萬元）生活費，一年能存330萬（約新台幣80萬元），持續33年存到1億日圓，他也表示，這些錢他一定會花不完，之後應該會將錢捐出去，「花錢不會讓我覺得開心，與其隨便花掉，還不如捐出去」。

《緯來日本台》在臉書分享這段影片，不少網友表示，「這已經是神的境界，幾乎無欲無求」、「不是為了省而省，而是他知道自己要的是什麼」、「自律的上班族」、「了不起的人，超級崇拜這種生活態度的人，低慾、低污染」，還有人透露，該名男子在節目播出一年半前，就與妻子離婚，兩人膝下無子，結婚期間，夫妻倆各自管理錢財，所以也不會把錢花在對方身上。