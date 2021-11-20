大陸河北省張家口市下八里村的居民，在1971年意外發現遼代墓葬群，考古學家得知後，也對墓室進行挖掘，神奇的是，他們在一處壁畫的穹頂上，發現12星座的圖案，進一步研究才發現，12星座的概念其實早在隋朝就傳入中國。

根據《梨視頻》報導，1971年在下八里村發現遼代墓葬群，考古學家在墓中挖出74件珍稀文物，其中還有最大座的「張世卿墓」，張世卿是遼代歸化州（今宣化）清河郡人，當時遼代大安年間遭逢災情，不少百姓餓死，他便拿出穀物救災，皇帝為此授予他官位「右班殿直」，之後又累升到監察御史、支騎尉等官職，在當地頗有影響力。

最令人震驚的是，「張世卿墓」裡充滿許多壁畫，繪有茶道圖、散樂圖、出行圖、對弈圖、挑燈圖、備宴圖等，宛如地下藝術長廊，其中更在墓後室的天花板上，發現繪有12星座的壁畫，壁畫呈現同心圓，裡面繪有28星宿，外圍則是12星座。

不僅如此，考古學家在之後的文物裡，也發現星座的圖案，例如，北宋出土的陀羅尼經被上，就發現類似射手座、天秤座及雙魚座等圖案，另外，在敦煌64窟裡一處壁畫上，可見神仙周圍畫上12星座的圖示，這也讓考古學家不解，現代人的星座怎會出現在古代文物上。

經研究發現，12星座源自於古巴比倫，巴比倫人取之為黃道十二宮，這些天文記錄在泥板書《當天神和恩利勒神》上，之後流傳到希臘，希臘人將十二宮與神話做結合，因此變成12星座，隨傳亞歷山大東征傳至印度，並出現在梵文佛典裡。

天竺國高僧在隋朝時為中國翻譯的《大方等日藏經》裡，提到「是九月時，射神主當；是十月時，磨竭之神主當其月；是十一月時，水器之神主當其月」，顯示12星座的概念，早在隋朝就傳入中國，之後又翻譯成各種寫法，例如「摩羯寫成磨竭」、「水瓶寫成水器」，直到晚清，康有為出《諸天講》的書，12星座才統一為現在熟知的名稱。