微積分是一門研究連續變化的學問，在商學、科學和工程學領域有廣泛的應用，高中選擇自然組的學生，升上高三就要開始學習「基礎微積分」，是不少理科生的惡夢。不過一名Youtuber近日分享了清朝的微積分課本，特別的是，當時的課本「完全中文化」，每道題目都讓人看了霧煞煞，不禁直呼「根本同時霸凌文組和理組」。

高中數學老師「寶妮」近日分享了一本清朝的微積分課本，並提到不少大學生經常抱怨微積分的原文書難讀，讓她不禁調侃大家沒見過更難懂的「天書」，接著拿出幾張網路瘋傳的清朝微積分課本頁面，試著解題，但光是要理解上面的內容，反而比原文書還要難上加難，因為這本課本將微積分中使用到的英文，全部以中文字代替。

像是微分符號是用「微」的部首「彳」代表，而「積」的部首「禾」則用來表示積分符號，「訥」是Natural log，「丄」代表加號，「丅」則是減號。

此外，清朝人還將「天地子丑寅卯」視為xyz等常數，至於「甲乙丙丁」則被當作abcd等代數，並且分子和分母的寫法與現代相反，分母在上，而分子寫在下方。

最終寶妮老師在看懂題目後，成功解題，但也不禁打趣笑說這本清朝微積分課本其實是一本「同時霸凌文組和理組」的書。

影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「每個中文字文科生都看得懂，組在一起就變火星文」、「微積分就夠難了，這個還是加強版，也太恐怖了吧」、「看完之後數學能力退回國小水準」、「清朝把算式翻譯成這樣的人根本天才吧」、「原來老師說甲乙丙丁可以拿來當微分符號是真的」、「看起來好像修仙秘笈」。