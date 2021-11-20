俗話說「民以食為天，食以米為先」，米飯是華人最常見的主食，尤其是美味的佳餚當前，許多台灣人更喜歡搭配飯食，才有飽足感。不過日前就有民眾透露，煮完飯後，掀開電鍋卻發現米粒上出現詭異顆粒，讓她嚇壞了，就有內行人解答背後真相，直言「賺到了！」

原PO日前在臉書社團《我愛全聯好物老實說》PO文指出，近日買了白米回家煮，沒想到打開電鍋後卻驚見米粒上都有詭異的褐黃色顆粒，讓她十分錯愕。後來主動詢問廠商後，對方解答，「這是白米最營養的胚芽，在碾製時刻意留下來的，是技術不簡單的一種白米工法」。最後廠商也提醒，民眾洗米時不要搓揉，因為這樣會把胚芽弄掉，建議輕輕旋轉清洗就好。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行人也大讚，「這是好東西，品質好的米才會有的」、「現在市面不是糙米就是精緻米，比較少看到胚芽米，胚芽米沒有糙米的不好口感，但也是健康選項之一」、「要弄成這樣真的是要有一定的機器跟技術」、「要把米碾到晶瑩剔透要經過多次反覆黏米，通常胚芽都不見了，所以要留下胚芽真的需要技術」。

事實上，市售的米依加工過程多寡，又分為糙米、胚芽米和白米，而胚芽米是糙米去掉米糠後，剩下的帶有胚乳、胚芽的米粒，口感和營養成分介於白米、糙米之間。