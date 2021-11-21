人類遇到下雨時會找地方暫時躲避，而動物也不例外。在日本廣島市安佐動物公園內，有3隻長頸鹿為了躲雨而跑到屋簷底下，未料牠們的脖子太長，導致只有身體在屋簷下，整個頭卻在屋簷外淋雨的窘況，逗趣的畫面讓網友們都笑翻了。

根據《NLAB》報導，日本廣島市安佐動物公園在推特上分享一張有趣的照片，只見當時園區內下起大雨，長頸鹿3姐妹為了躲雨而匆忙跑到屋簷底下，不過成功避雨的只有2歲的Akiko，因為年齡最小、體型也最嬌小，整個身體都完美被屋簷遮住，而另外2隻長頸鹿則因為脖子太長，導致只有身體在屋簷下，部分脖子和整顆頭都露在外面淋雨的窘境。

據飼育員介紹，其實園區內有設置符合長頸鹿體型的大型屋簷，不過不知道為什麼，長頸鹿姐妹花就是特別喜歡躲在小型屋簷底下，而這個小型屋簷過去是專門為了大羚羊設置的，現在則是提供給鴕鳥使用，不過鴕鳥很喜歡下雨天，不常來這裡躲雨，所以才逐漸被長頸鹿姐妹花給霸佔。

網友們看到長頸鹿3姐妹呆萌、逗趣的照片後，都忍不住笑了出來，紛紛留言：「躲了雨，但又好像沒有完全躲雨」、「躲雨躲了個寂寞」、「只要身體沒淋濕，其他都不算大問題」、「哪裡都可以被雨淋濕，就只有身體不行！」、「看來長得高也不一定是好事」、「長頸鹿躲雨也太難了哈哈哈」。