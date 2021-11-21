澳洲一名男子半夜查看監視器時，意外發現自家愛犬正在和一個詭異的「狗型白影」玩耍，嚇得他立刻衝到院子查看狀況，然而那道白影早就消失不見，讓男子相信這絕對是靈異現象，如今他和妻子經常觀察監視器畫面，希望能夠再次看見愛犬的「神秘玩伴」。

根據《鏡報》報導，澳洲男子傑克（Jake DeMarco）日前在車庫抽菸時，從監視器畫面中發現自家愛犬萊德（Ryder）正在和一個「狗型」的白影玩耍，牠們在院子裡興奮地奔跑追逐，於是傑克立刻衝到院子查看，然而那個白影卻瞬間消失不見，傑克透露，他們家有一道2.5公尺高的圍牆，基本上很少有動物可以入侵，更不用說在極短的時間內逃走。

傑克回憶當時指出，萊德突然在院子裡跑來跑去，像是在和什麼人或東西玩耍一樣，這個畫面吸引了他的注意，因為這種行為對萊德來說並不正常，尤其是在半夜，「當我看到這段影片的時候，我感到非常震驚和困惑，因為我知道萊德是獨自待在院子裡，但竟有一個白影出現約一分鐘後消失不見」，如今傑克和妻子經常查看監視器畫面，希望能夠再次看到這個陪伴愛犬玩耍的「神秘玩伴」。

傑克的弟弟賽門（Simon Demarco）起初還以為哥哥在開玩笑，「直到他傳給我監視器畫面，我才相信事情不單純。我無法解釋這種現象，過去我對鬼魂也沒有任何想法，但現在就此改觀了」。事後他還將這段影片分享到臉書上，有些人也相信可能是超自然現象，但仍有一部分人認為那道白影只是另一隻闖入他們家的狗而已。