在古代許多男子都會擁有三妻四妾，然而有些男子的家境卻不允許，只好主動到富貴人家「入贅」，由於當時「男尊女卑」的觀念十分強烈，所以這種「入贅女婿」就經常被人看不起，生活過得非常辛苦。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代的入贅女婿被稱作「贅婿」，「贅」字原本的含意為「多餘的」，但在《說文解字》中，秦漢時期「贅」還有另一個意思「以物質錢也」，也就是拿某樣物品抵押、抵債之意，所以古時候許多家境貧窮的男子，只要長大就會找富貴人家的女兒結婚、入贅。

但在傳統的「男尊女卑」風氣之下，贅婿的地位非常低，常常會被人瞧不起，在秦漢時代甚至被當成刑徒之人看待，南北朝時期還有「打女婿」的習俗，在新婚夜當晚，女方家人竟會先把女婿棒打一頓；這種父權社會所衍生的問題，讓不少贅婿心理產生自卑感，也因此從古代到近代，贅婿所犯下的刑事案件可以說是屢見不鮮。

儘管如此，還是有不少人礙於家境因素，不得不成為贅婿，這種現象到了宋代以後就漸漸變得普遍，像是《宋史》中記載湖北地區「家貧子壯則出贅，習以為然」，《岳陽風土記》中也有記載：「湖湘之民生男往往作贅，生女反招贅舍居」。

但在元朝的時候，因為統治者蒙古族為草原游牧民族，文化比較多元，不單單只受到漢族儒家文化的影響，所以對於贅婿的歧視較輕，當時的贅婿不但可以當官，還有繼承權，甚至可以受法律保護，和中原民族對於贅婿的態度差異非常大。