秋天是螃蟹盛產的季節，各大海鮮市場都會看見不少新鮮螃蟹，或是冷凍螃蟹販售，不過就有內行人提醒，若是看到「這行字」千萬別買，因為螃蟹內部已經腐敗，會產生濃濃的阿摩尼亞味。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文指出，很多水產店推出的優惠活動，都會標註一句話「該商品懶得呼吸便宜賣」，看似幽默詼諧的廣告口吻，其實販售的都是已經死亡的螃蟹，藉此便宜求售，但也讓她不禁疑惑，這樣的商品真的能吃嗎？

貼文一出隨即掀起熱議，內行網友們紛紛回應，「螃蟹跟貝類死掉都很臭，不建議買」、「螃蟹吃腐肉，螃蟹要死之前會先從體內開始腐敗才死亡，所以螃蟹盡量買活的」、「甲殼類將死之際都會開始腐敗，並且產生阿摩尼亞味」、「螃蟹的死亡，都是先爛掉體內才死掉，所以牠已經不新鮮了，只是還沒死」。

不過也有人認為，「如果擔心可以不要買，但是這種剛剛死的螃蟹，買的人還是不少」、「離開了生長環境。有時候因為運送過程而導致停止呼吸的原因有很多，注意不要買到自然死亡的即可」、「有些活體進口蟹難免會死傷，店家會限到店自取，價格也便宜很多」。

根據行政院農委會《水產試驗所》網站指出，生鮮漁獲死亡後，體內蛋白質會因為微生物分解，產生小分子氨等物質而具有腐臭味，若是螃蟹在尚未死亡之前，就聞到濃濃的腐臭味，是因為螃蟹是雜食性，以腐肉為食，體內的代謝需要藉由養殖池水來稀釋或去除，否則會累積在蟹體形成阿摩尼亞氣味。至於活蟹蒸煮過後產生臭味，可能是該蟹已離水多時，體內已累積大量的氨，才會在蒸煮後出現臭味。

消費者選購螃蟹時，除了檢查蟹體是否完整飽滿之外，也要注意蟹殼的光澤度，以及蟹腳及蟹螯是否硬挺，並與身體牢固連接，且有重實感及活力者為佳。再者，新鮮的螃蟹有自然蟹香味，沒有刺鼻的氨臭味，可優先挑選。