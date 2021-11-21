大陸浙江一名黃姓農民，去年11月工作完後牽著自家的黃牛返家，當時一輛水泥車行經他的身旁時，鳴按喇叭示警，沒想到黃牛受驚躍起，一腳將黃男踹飛撞上水泥車，事後黃男向水泥車司機和保險公司求償，日前獲33萬元人民幣（約新台幣146萬元）賠償。

綜合陸媒報導，浙江省寧海縣黃姓農民，被自家的黃牛一腳踹飛後，整個人凌空撞上水泥車的輪胎，由於車身又長又重，只顧著開車的水泥車司機並沒有察覺異狀，當下就駕車揚長離去。黃男事後立即報警，並前往醫院治療，經鑑定後被判定一處八級傷殘、一處九級傷殘、一處十級傷殘，傷得不輕。

但是因為交警無法劃分事故責任，黃男與保險公司，以及撞人的司機，三方經過多次協商賠償事宜，一直沒有結論。黃男在今年9月憤而正式向法院提起訴訟，要求水泥車司機和保險公司賠償60萬元人民幣（約265元新台幣）。

法官審理後認為，黃男在行走時緊靠機車道，沒有按照交通規則靠路邊行走，至於水泥車司機在駕車臨近黃牛時突然鳴笛，導致黃牛受到驚嚇，因此兩方都有過錯，在經過調解後，最終促使兩人簽定協議，由保險公司賠償黃男事故損失33萬元人民幣。